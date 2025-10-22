Settecento economisti si confrontano a Napoli alla Conferenza annuale della Sie

700 economisti alla conferenza annuale della Società Italiana di Economia a Napoli 23-25 ottobre 2025, Università di Napoli Parthenope La 66^ Riunione scientifica annuale della Società Italiana di Economia (Sie) è in programma dal 23 al 25 ottobre all’ Università di Napoli Parthenope, nella sede centrale di via Acton. All’appuntamento sono attesi oltre 700 economisti di atenei, organizzazioni e istituti di ricerca, tra questi 90 stranieri. In 155 sessioni, saranno presentati i risultati di ricerche su un’ampia varietà di temi: dall’economia italiana all’Europa, dalla transizione verde alla corsa alla spesa militare, dal mercato del lavoro agli effetti economici dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it