Servizio OSA | va riconosciuto nelle graduatorie ATA? I giudici dicono di si

Il riconoscimento del servizio OSA (Operatore Socio Assistenziale) nelle graduatorie del personale ATA è stato al centro di una recente sentenza. Il Tribunale del lavoro di Avellino ha stabilito che negare il punteggio è illegittimo. Questo vale anche se il servizio è stato prestato tramite progetti sociali degli Enti Locali. La decisione sottolinea la natura subordinata del rapporto, equiparandolo al personale assunto dal Ministero. La sentenza apre la via ai risarcimenti per i danni subiti.La natura del contenzioso sul punteggio ATALa questione legale analizzata riguarda il mancato riconoscimento del punteggio nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario).

