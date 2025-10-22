Servizio civile regionale in Toscana | aperto il bando per la presentazione dei progetti

Il bando è promosso dalla Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì e consentirà, attraverso le centinaia di progetti che risulteranno ammessi, di mettere a disposizione di ragazze e ragazzi fino a 3158 da parte di Enti pubblici e privati di tutta la Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

servizio civile regionale in toscana aperto il bando per la presentazione dei progetti

Servizio civile regionale in Toscana: aperto il bando per la presentazione dei progetti

