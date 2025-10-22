Servizio civile regionale in Toscana | aperto il bando per la presentazione dei progetti
Il bando è promosso dalla Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì e consentirà, attraverso le centinaia di progetti che risulteranno ammessi, di mettere a disposizione di ragazze e ragazzi fino a 3158 da parte di Enti pubblici e privati di tutta la Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Approfondisci con queste news
riserva 15% servizio civile nazionale/Università ministero ha chiarito compilazione dei campi nella domanda la FAQ https://www.orizzontescuola.it/concorso-docenti-pnrr3-data-e-numero-atto-per-servizio-civile-nazionale-universale-cosa-indicare-faq-ufficiale- - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo bando Toscana servizio civile regionale, fino a 3158 posti - E' stato pubblicato oggi il nuovo bando per il servizio civile regionale della Toscana, finanziato con oltre 20 milioni di euro del Fondo sociale europeo e rivolto a oltre 500 enti iscritti all'albo r ... Riporta ansa.it
Servizio Civile, pubblicato il bando regionale; c’è tempo fino al 6 dicembre - L'annuncio lo hanno dato a Firenze il presidente della Regione Eugenio Giani e l'assessora alle politiche sociali Ser ... Secondo noitv.it
Servizio Civile Toscana, al via nuovo bando per presentazione progetti - L’avviso è rivolto oltre 500 Enti iscritti all’albo SCR della Toscana che potranno mettere a disposizione di ragazze e ragazzi fino a 3. Riporta expartibus.it