SANSEPOLCRO Terzultimo posto in classifica dopo il bilancio in bianco contro le "nobili decadute" Prato e Siena. Il Sansepolcro perde quota, ma soprattutto non riesce a tenere il risultato fino in fondo. A Prato c’era stato il ribaltone dei locali in un paio di minuti, al Buitoni il Siena è passato quando l’orologio stava scandendo il 44’ della ripresa. La domanda chiave che i tifosi del Borgo si stanno ponendo adesso è allora la seguente: questa squadra è realmente strutturata per affrontare la serie D oppure no, al di là della caratura degli avversari e nel contesto di un girone che si sta rivelando come del resto ci aspettavamo? Di certo, la perdurante assenza dell’attaccante Vitiello sta diventando un handicap di non poco conto, se non altro perchè avrebbe tenuto più guardinghe le difese avversarie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - SERIE D. Il Sansepolcro attende di ritrovare bomber Vitiello