Serie B il presidente dell' Entella Gozzi eletto consigliere federale

Antonio Gozzi, presidente dell'Entella, è stato eletto a larghissima maggioranza (una sola scheda bianca) consigliere federale della Lega Serie B. Sostituisce Giovanni Carnevali (Sassuolo, promosso in A) e affiancherà nell’organo direttivo della Figc il presidente Bedin. "La votazione dimostra. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

