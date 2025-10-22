Serie B il presidente dell' Entella Gozzi eletto consigliere federale
Antonio Gozzi, presidente dell'Entella, è stato eletto a larghissima maggioranza (una sola scheda bianca) consigliere federale della Lega Serie B. Sostituisce Giovanni Carnevali (Sassuolo, promosso in A) e affiancherà nell’organo direttivo della Figc il presidente Bedin. "La votazione dimostra. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La squadra di Fabregas sfida la Juventus in Serie A, intanto presidente e proprietà continuano a far crescere il club puntando sulla sinergia calcio-turismo (di Sandro Bocchio) https://www.tempi.it/como-juventus-storia-suwarso-hartono/ #SerieA #como #juvent - facebook.com Vai su Facebook
#federicacappelletti, moglie di #paolorossi e presidente della Serie A femminile: «Il mio #calcio, da Pablito alle donne» - X Vai su X
Serie B, il presidente dell'Entella Gozzi eletto consigliere federale - A larghissima maggioranza (una sola scheda bianca), sostituisce Giovanni Carnevali: "Dobbiamo avere il coraggio di affrontare le riforme necessarie: dai campionati alle infrastrutture, dai vivai alla ... Segnala genovatoday.it
Entella: il presidente Gozzi eletto secondo consigliere federale della Lega serie B - Il presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi è stato eletto all'unanimità secondo consigliere federale della Figc in. Riporta tuttob.com
Sampdoria, Matteo Manfredi vota Antonio Gozzi consigliere federale della Lega Serie B. L’elezione - Il presidente Gozzi è stato eletto Consigliere federale della Lega Serie B grazie anche al voto del presidente della Sampdoria Matteo Manfredi ... Lo riporta clubdoria46.it