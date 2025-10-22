Serie A si avvicina l’ottava giornata di campionato | ecco le designazioni arbitrali di tutte le sfide

Calcionews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serie A, ufficiali le designazioni arbitrali dell’ottava giornata di campionato: tutti i dettagli e l’elenco completo Con la Serie A ormai nel pieno della sua corsa, l’attenzione si sposta già al prossimo fine settimana. L’8ª giornata si preannuncia ricca di emozioni, con partite di grande fascino e big match che promettono spettacolo. Ecco le designazioni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

serie a si avvicina l8217ottava giornata di campionato ecco le designazioni arbitrali di tutte le sfide

© Calcionews24.com - Serie A, si avvicina l’ottava giornata di campionato: ecco le designazioni arbitrali di tutte le sfide

Leggi anche questi approfondimenti

serie avvicina l8217ottava giornataSerie A, la classifica e le partite in programma nell’8° giornata - Dopo 7 giornate di Serie A il Milan guida da solo la classifica con 16 punti. Da 105.net

serie avvicina l8217ottava giornataLa Serie A al fianco di Save the Children: la campagna per l'ottava giornata - La campagna di Save the Children con Lega Serie A e Associazione Italiana Allenatori Calcio: gli allenatori della Serie A Enilive per salvare dalla fame milioni di bambini nel mondo. msn.com scrive

serie avvicina l8217ottava giornataSerie A oggi, partite settima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari - Si alza il sipario sulla settima giornata di campionato: il weekend di Serie A è pronto a regalarci emozioni intense e spettacolo, dopo la pausa dedicata al doppio impegno della nazionale. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Serie Avvicina L8217ottava Giornata