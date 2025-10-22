Serie A Premier League e LaLiga unite contro la pirateria | appello all’UE per fermare streaming illegale

I principali stakeholder dei settori media, sicurezza, entertainment e sport, tra cui la Lega Calcio Serie A, la Premier League inglese e LaLiga spagnola, insieme alle associazioni dei consumatori, hanno indirizzato oggi una lettera all'Executive Vice-President Virkkunen e al Commissioner Micallef per esprimere forte preoccupazione circa l'impatto che lo streaming illegale di contenuti live ha sul. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Serie A, Premier League e LaLiga unite contro la pirateria: appello all’UE per fermare streaming illegale

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dalla Premier League alla quarta serie: Fabio Borini torna in Inghilterra a sorpresa. Ha firmato con il Salford City di Beckham e Gary Neville fino a gennaio - facebook.com Vai su Facebook

Le partite di oggi: al via Serie A e Liga. In campo anche Serie B, Ligue 1 e Premier League - Alle 18:30 i primi due appuntamenti con il massimo campionato italiano. Segnala gazzetta.it

Tra ricavi e costi, un dominio della Premier League: il confronto con la Serie A e le altre top leghe europee - Sono questi i dati che emergono dalle analisi fatte dai colleghi di Calcio&Finanza sui bilanci delle società che, ... Si legge su calciomercato.com

Auxerre-Nizza e Brentford-Crystal Palace, alle 15, sono le prime gare di oggi. Dalle 18.30 scende in campo la Serie A - La giornata di domenica 18 agosto si avvia con due gare alle 15, una in Francia e l'altra in Inghilterra. Riporta gazzetta.it