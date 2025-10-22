Serie A novità in vista per combattere le simulazioni? L’ipotesi dell’AIA dopo Milan-Fiorentina

22 ott 2025

Andrea De Marco, ex arbitro, non ha escluso una possibile reintroduzione della prova tv al fine di evitare episodi come quello su Santiago Gimenez che ha portato al rigore per il Milan nella sfida di San Siro con la Fiorentina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

