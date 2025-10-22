Serie A novità in vista per combattere le simulazioni? L’ipotesi dell’AIA dopo Milan-Fiorentina
Andrea De Marco, ex arbitro, non ha escluso una possibile reintroduzione della prova tv al fine di evitare episodi come quello su Santiago Gimenez che ha portato al rigore per il Milan nella sfida di San Siro con la Fiorentina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altre letture consigliate
Serie D Grandi novità per l'Olbia annunciate a margine della partita con la Flaminia dal club manager Riccardo Pecchi - facebook.com Vai su Facebook
Serie A, ascolti record su Dazn: la terza giornata è la più vista di sempre - Nuovo record di ascolti per la Serie A su Dazn: la terza giornata è stata vista da quasi 6 milioni di spettatori (5. Da gazzetta.it