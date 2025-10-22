Serie A le designazioni dell’8^ giornata
L’ AIA rende noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 8ª giornata del Campionato di Serie A 202324 in programma domenica 8 ottobre. Di seguito, i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 8ª giornata del Campionato di Serie A 202526 in programma da venerdì 24 ottobre a domenica 26 ottobre. EMPOLI – UDINESE Venerdì 0610 h.18.30 FABBRI PAGLIARDINI – BARONE IV: CAMPLONE VAR: NASCA AVAR: CHIFFI LECCE – SASSUOLO Venerdì 0610 h.20. 🔗 Leggi su Parlami.eu
