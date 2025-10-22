Serie A gli arbitri dell’ottava giornata | i big match a Mariani e Colombo

Sabato pomeriggio il Napoli ospita l’Inter, mentre il posticipo di domenica sera vede la Juventus di scena sul campo della Lazio Sono stati designati gli arbitri dell’ottava giornata del campionato di Serie A che prenderà il via venerdì con l’anticipo tra Milan e Pisa che sarà diretto da Zufferli. Il match clou è in programma sabato pomeriggio al ‘Maradona’, dove il Napoli riceverà l’ Inter: gara molto delicata affidata al fischietto internazionale Mariani. L’arbitro Mariani designato per Napoli Inter (LaPresse) – Calciomercato.it Domenica aperitivo con il derby degli Appennini tra la Fiorentina e il Bologna che sarà arbitrato da La Penna. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

