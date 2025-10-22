Serena Mollicone si riapre il processo | la verità forse in primavera

È ripartito questa mattina, 22 ottobre 2025, il processo d’appello bis per l’omicidio di Serena Mollicone, la ragazza di 18 anni uccisa il primo giugno 2001 ad Arce.Un processo che arriva dopo l’annullamento da parte della Corte di Cassazione delle doppie assoluzioni emesse in primo e secondo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

