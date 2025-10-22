Serena Mollicone si riapre il processo | la verità forse in primavera
È ripartito questa mattina, 22 ottobre 2025, il processo d’appello bis per l’omicidio di Serena Mollicone, la ragazza di 18 anni uccisa il primo giugno 2001 ad Arce.Un processo che arriva dopo l’annullamento da parte della Corte di Cassazione delle doppie assoluzioni emesse in primo e secondo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Altre letture consigliate
Arriva anche in biblioteca la rassegna sul crimine ZONA D'OMBRA Venerdì 24 ottobre, ore 17 - Auditorium Terzani "La ragazza del bosco: il caso Serena Mollicone" Era il 1° giugno 2001 quando Serena Mollicone, diciotto anni, uscì di casa e non fece più ritor Vai su Facebook
“Nient’altro che la verità. Il caso di Serena Mollicone”, il documentario che ricostruisce uno dei casi di cronaca nera più sconvolgenti del nostro Paese alla vigilia del nuovo processo d’appello: si può rivedere su #RaiPlay qui: https://bit.ly/SerenaMollicone_Doc - X Vai su X
Serena Mollicone, al via l’appello bis: la Cassazione riapre il processo - Già assolta in primo e secondo grado, la famiglia Mottola torna sul banco degli imputati per la morte della 18enne di Arce. Segnala rainews.it
Omicidio Serena Mollicone, al via oggi il processo d'appello bis per i Mottola - Prima udienza oggi, mercoledì 22 ottobre, del nuovo procedimento giudiziario a carico della famiglia Mottola (l'ex comandante dei carabinieri Franco, suo figlio Marco e sua moglie Anna Maria). Da tg24.sky.it
Serena Mollicone, inizia il processo d'Appello bis. L'avvocato della famiglia: «Riascoltare il maresciallo Tersigni» - Al via il processo bis per la studentessa di Arce trovata morta nel 2001. Lo riporta msn.com