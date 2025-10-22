Serena Mollicone l’accusa nel processo bis chiede oltre 50 testimoni e una nuova perizia
La Cassazione aveva annullato le assoluzioni degli imputati (“ motivazioni contraddittorie e incomprensibili “) e disposto un nuovo processo. E oggi è ripartito davanti ai giudici della III Corte d’assise d’appello di Roma, il nuovo processo per fare luce sull’omicidio di Serena Mollicone, la studentessa di Arce trovata morta nel giugno del 2001. La Procura generale di Roma ha chiesto l’ascolto di oltre 50 testimoni, tra cui i consulenti, e una nuova perizia sul buco della porta della caserma dei carabinieri di Arce. Nel procedimento sono imputati l’ex comandante della caserma dei carabinieri, Franco Mottola, della moglie Anna Maria e del figlio Marco, accusati di concorso in omicidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Arriva anche in biblioteca la rassegna sul crimine ZONA D'OMBRA Venerdì 24 ottobre, ore 17 - Auditorium Terzani "La ragazza del bosco: il caso Serena Mollicone" Era il 1° giugno 2001 quando Serena Mollicone, diciotto anni, uscì di casa e non fece più ritor Vai su Facebook
“Nient’altro che la verità. Il caso di Serena Mollicone”, il documentario che ricostruisce uno dei casi di cronaca nera più sconvolgenti del nostro Paese alla vigilia del nuovo processo d’appello: si può rivedere su #RaiPlay qui: https://bit.ly/SerenaMollicone_Doc - X Vai su X
Serena Mollicone, l’accusa nel processo bis chiede oltre 50 testimoni e una nuova perizia - Ripartito davanti alla Corte d'assise di Roma con richiesta di nuove perizie e testimonianze. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Omicidio Serena Mollicone, al via oggi il processo d'appello bis per i Mottola - Prima udienza oggi, mercoledì 22 ottobre, del nuovo procedimento giudiziario a carico della famiglia Mottola (l'ex comandante dei carabinieri Franco, suo figlio Marco e sua moglie Anna Maria). Si legge su tg24.sky.it
Serena Mollicone, al via l’appello bis: la Cassazione riapre il processo - Già assolta in primo e secondo grado, la famiglia Mottola torna sul banco degli imputati per la morte della 18enne di Arce. rainews.it scrive