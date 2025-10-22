Serena Mollicone l’accusa nel processo bis chiede oltre 50 testimoni e una nuova perizia

La Cassazione aveva annullato le assoluzioni degli imputati (“ motivazioni contraddittorie e incomprensibili “) e disposto un nuovo processo. E oggi è ripartito davanti ai giudici della III Corte d’assise d’appello di Roma, il nuovo processo per fare luce sull’omicidio di Serena Mollicone, la studentessa di Arce trovata morta nel giugno del 2001. La Procura generale di Roma ha chiesto l’ascolto di oltre 50 testimoni, tra cui i consulenti, e una nuova perizia sul buco della porta della caserma dei carabinieri di Arce. Nel procedimento sono imputati l’ex comandante della caserma dei carabinieri, Franco Mottola, della moglie Anna Maria e del figlio Marco, accusati di concorso in omicidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

