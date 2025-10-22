Serbiaspara davanti Parlamento | fermato

14.35 Spari davanti al Parlamento di Belgrado dove da mesi, in un parco, campeggiano alcune tende con studenti in protesta. Una persona ferita versa in gravi condizioni: un proiettile gli ha trafitto l'inguine destro. E' stato operato. Ha 70 anni. L'aggressore ne ha 30. L'uomo, subito arrestato,ha sparato diversi colpi e appiccato un incendio. Il ministro della Sanità, Loncar: "Spari contro chi la pensa diversamente, chi vuole lavorare, studiare,muoversi liberamente". Il presidente serbo Vucic: è un "grave atto terroristico". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it