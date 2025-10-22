Serbia approvato uso vaccino russo Enteromix dal 2026 contro melanoma e cancro a polmoni ministro Popovic | Si produce in 7 giorni

22 ott 2025

Secondo quanto riferito dal ministro Popovic, Enteromix è stato messo a punto nel corso degli ultimi anni in Russia, dove “ha superato tutte le fasi sperimentali e di prova sugli animali, con risultati positivi al 100%” In Serbia potrebbe presto essere introdotto un innovativo vaccino russo c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

