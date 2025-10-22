Serataccia per il Napoli | incubo in Champions League i dati non mentono

La storia di un club non è fatta solo di trionfi e trofei. Ci sono giornate in cui nulla funziona, partite che restano impresse per le dimensioni delle sconfitte. Come quella di questa sera contro il PSV Eindhoven in Champions League. Il risultato pesa sull’umore e sulla storia del club partenopeo. PSV-Napoli, 6-2 pesantissimo per gli azzurri di Conte. Il Napoli di Antonio Conte perde in maniera pesantissima in Champions League contro il PSV Eindhoven e la sensazione è che qualcosa vada necessariamente cambiato. I dati però non mentono: momenti complicati come questo sono già stati vissuti in passato e ora bisogna necessariamente rialzarsi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

