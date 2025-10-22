È il fratello dello scrittore e critico Antonio Monda: Andrea Monda, direttore dell’ Osservatore Romano, martedì sera ha partecipato alla presentazione del catalogo della mostra dedicata all’illustratore Filippo Sassoli (fratello del compianto David, già giornalista Rai e presidente del Parlamento europeo) alla Libreria di Palazzo Esposizioni Roma. Andrea Monda (Lettera43). Saluti istituzionali del padrone di casa Marco Delogu, Presidente Azienda Speciale Palaexpo e di Barbara Jatta, curatrice della mostra e direttrice dei Musei Vaticani. Presente anche monsignor Paul Gallagher segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Santa Sede. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Serata ‘vaticana’ al Palaexpo e le altre pillole del giorno