Serata di acquisti e dj set in centro storico torna la ' Shopping night'
Dopo essere stata lanciata per la prima volta il 29 novembre dello scorso anno, venerdì 24 ottobre, dalle ore 18 alle ore 23, in città arriva la ‘Shopping Night’ che tornerà ad animare tutte le vie e le piazze del centro cittadino con negozi aperti, vetrine illuminate e dj set all’interno di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altre letture consigliate
Pomeriggio acquisti Natale per sorprendervi Sarà un Natale meraviglioso Buona serata a tutti gli amici di Petali - facebook.com Vai su Facebook
Berlucchi Night al Caffè dei Musei: serata all'insegna del buon bere con dj set - Al Caffè dei Musei, la prima di quattro serate all’insegna del buon bere, con una degustazione di vini Berlucchi, stuzzichini gourmet e musica ... Lo riporta mentelocale.it
Jnight, serata giapponese con live di Kuupi e dj-set - Venerdì 24 ottobre 2025 al Legend Club di Milano (viale Enrico Fermi 98) si svolge una nuova J- Come scrive mentelocale.it
Febbre e sintomi influenzali dopo la serata con dj set: «Decine di contagiati». L'Ausl indaga su virus e batteri - dopo aver partecipato a un evento la sera di venerdì scorso in uno spazio di recente inaugurato, ... Scrive corriereadriatico.it