Sequestrata struttura ricettiva e fabbricato a Castellabate | violazioni urbanistiche e paesaggistiche nel Parco del Cilento

Zon.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Militari del Nucleo Carabinieri Parco di Castellabate hanno eseguito un decreto di sequestro, emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Vallo della Lucania, riguardante due lotti di terreno — per un’estensione complessiva di oltre 5.000 mq — su cui sorgevano una struttura ricettiva e un fabbricato ad uso abitativo. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati avrebbero frazionato particelle catastali e titoli edilizi illeciti per realizzare un vero e proprio complesso residenziale in area agricola, alterando la destinazione d’uso e stravolgendo l’assetto urbanistico della zona, all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 🔗 Leggi su Zon.it

sequestrata struttura ricettiva e fabbricato a castellabate violazioni urbanistiche e paesaggistiche nel parco del cilento

© Zon.it - Sequestrata struttura ricettiva e fabbricato a Castellabate: violazioni urbanistiche e paesaggistiche nel Parco del Cilento

Contenuti che potrebbero interessarti

sequestrata struttura ricettiva fabbricatoCastellabate: abusi in area Parco, sequestrati due lotti di terreno con struttura ricettiva e abitazione - La Procura di Vallo della Lucania dispone il sequestro di due lotti a Castellabate, nel Parco del Cilento. Si legge su infocilento.it

sequestrata struttura ricettiva fabbricatoLottizzazione abusiva nel Parco del Cilento a Castellabate, scatta il sequestro - I carabinieri del Nucleo Parco di Castellabate hanno sequestrato due lotti di terreno su disposizione del gip del tribunale di Vallo della Lucania. Segnala msn.com

sequestrata struttura ricettiva fabbricatoSanto Stefano di Camastra: Sequestrata struttura ricettiva, sanzioni per 90 mila euro - Nell’ambito delle iniziative finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati ambientali ed inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sequestrata Struttura Ricettiva Fabbricato