Sequestrata struttura ricettiva e fabbricato a Castellabate | violazioni urbanistiche e paesaggistiche nel Parco del Cilento

Militari del Nucleo Carabinieri Parco di Castellabate hanno eseguito un decreto di sequestro, emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Vallo della Lucania, riguardante due lotti di terreno — per un’estensione complessiva di oltre 5.000 mq — su cui sorgevano una struttura ricettiva e un fabbricato ad uso abitativo. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati avrebbero frazionato particelle catastali e titoli edilizi illeciti per realizzare un vero e proprio complesso residenziale in area agricola, alterando la destinazione d’uso e stravolgendo l’assetto urbanistico della zona, all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 🔗 Leggi su Zon.it

