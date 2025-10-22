Sentenza definitiva | archiviate le accuse su Berlusconi e Cosa Nostra

La Suprema Corte smentisce definitivamente ogni legame tra Silvio Berlusconi e organizzazioni mafiose, chiudendo un capitolo giudiziario che si trascinava da anni. Con la sentenza di ieri, la Cassazione ha respinto il ricorso della procura generale di Palermo, confermando l’assenza di prove su presunti rapporti tra il Cavaliere e Cosa nostra. La decisione della Suprema Corte mette fine a un procedimento che aveva visto coinvolto Marcello Dell’Utri e i suoi familiari. La procura palermitana aveva chiesto la sorveglianza speciale e la confisca dei beni, sostenendo che il patrimonio dell’ex senatore, incrementato da cospicue donazioni ricevute da Berlusconi, fosse di origine illecita o riconducibile ad ambienti mafiosi. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

