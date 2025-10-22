Firenze, 22 ottobre 2025 - E' stato consegnato a Firenze il primo automotore 'Tipo 4', simbolo dell'innovazione tecnologica di Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Fs) e parte del piano di rinnovo della flotta nazionale. Dopo l'arrivo di 'Diamante 2.0', operativo sulle linee Alta Velocità dal giugno 2024, la nuova generazione di rotabili diagnostici si estende ora sul territorio. Il 'Tipo 4', si spiega in una nota, sarà infatti il primo di 15 automotori bimodali destinati alle strutture territoriali di tutta Italia, capaci di operare anche sulle linee complementari, nei nodi e nei piazzali ferroviari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sensori e telecamere, a Firenze entra in funzione un nuovo ‘treno diagnostico’