Senigallia ortopedia all' avanguardia Impiantato un chiodo femorale elettromagnetico allungabile su di un paziente
SENIGALLIA – Nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Principe di Piemonte di Senigallia, diretto dal dottor Marco Agostinelli, è stato eseguito per la prima volta nelle Marche un intervento di correzione di una dismetria di circa 7 centimetri agli arti inferiori su di un paziente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
