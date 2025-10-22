Senigallia ortopedia all' avanguardia Impiantato un chiodo femorale elettromagnetico allungabile su di un paziente

Anconatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SENIGALLIA – Nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Principe di Piemonte di Senigallia, diretto dal dottor Marco Agostinelli, è stato eseguito per la prima volta nelle Marche un intervento di correzione di una dismetria di circa 7 centimetri agli arti inferiori su di un paziente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Senigallia Ortopedia Avanguardia Impiantato