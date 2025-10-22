C ’è una frase che colpisce e preoccupa allo stesso tempo, nel nuovo report del Movimento Etico Digitale: « ChatGPT è il mio assistente. un po’ come un amico. un po’ come uno psicologo. Quando non so con chi parlare, parlo con lui. Almeno lui c’è sempre. E mi dice che devo avere coraggio». A pronunciarla è una studentessa di undici anni e non è un caso isolato. Per quasi uno studente su due, infatti secondo lo studio della no profit che dal 2018 porta l’educazione al web nelle scuole italiane, l’intelligenza artificiale non è solo uno strumento: è diventata una presenza. Un interlocutore silenzioso, sempre disponibile, che non giudica e non si stanca mai. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sempre più studenti si affidano all’intelligenza artificiale per parlare, sfogarsi e persino per sentirsi ascoltati. Ma solo il 4% si sente davvero competente, un vuoto educativo che interroga adulti e scuole