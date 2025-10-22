Sempio rompe il silenzio sullo scontrino | L' ho preso io Sarebbe stato meglio se… Cosa svela
Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Un testimone avrebbe "smontato" la versione fornita da Andrea Sempio, amico del fratello della vittima e di recente iscritto nel registro degli indagati, mettendo in discussione la veridicità del famoso "scontrino del parcheggio" di Vigevano, elemento centrale nella sua difesa.. Gli inquirenti "nelle ultime ore sono risaliti a una persona 'informata sui fatti' interrogata sul caso del ticket del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007, quello fornito un anno dopo il delitto — il 4 ottobre 2008 — ai carabinieri di Vigevano dall'amico del fratello della vittima quando era stato interrogato per la seconda volta. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
"Già condannato, la situazione è questa". Garlasco, il nuovo avvocato di Andrea Sempio rompe il silenzio: cosa sta succedendo h - facebook.com Vai su Facebook
In esclusiva a #VitaInDiretta, Andrea Sempio spiega le ragioni della revoca del mandato al suo legale Massimo Lovati. Sempio rompe il silenzio e per la prima volta spiega ad Alberto Matano le ragioni dietro alla revoca, ribadendo la sua innocenza. Il testo co - X Vai su X
Garlasco, Sempio rompe il silenzio sullo scontrino: “L'ho preso io. Sarebbe stato meglio se…” - Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Lo riporta iltempo.it
Sempio rompe il silenzio sullo scontrino dopo le affermazioni del supertestimone - Per il nuovo legale "la ricevuta di Vigevano in ogni caso non è una prova, vale pochissimo" ... Come scrive today.it
Delitto di Garlasco: Andrea Sempio rompe il silenzio sullo scontrino, il video - Ha scelto di esporsi Andrea Sempio sul giallo dello scontrino di Vigevano andando ad alimentare dubbi sul delitto di Garlasco. newsmondo.it scrive