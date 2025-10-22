Sempio rompe il silenzio sullo scontrino | L' ho preso io Sarebbe stato meglio se… Cosa svela

Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Un testimone avrebbe "smontato" la versione fornita da Andrea Sempio, amico del fratello della vittima e di recente iscritto nel registro degli indagati, mettendo in discussione la veridicità del famoso "scontrino del parcheggio" di Vigevano, elemento centrale nella sua difesa.. Gli inquirenti "nelle ultime ore sono risaliti a una persona 'informata sui fatti' interrogata sul caso del ticket del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007, quello fornito un anno dopo il delitto — il 4 ottobre 2008 — ai carabinieri di Vigevano dall'amico del fratello della vittima quando era stato interrogato per la seconda volta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

