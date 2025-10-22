Sempio | Lo scontrino l’ho preso io sono come un soldato in trincea mi aspetto di tutto E la difesa nomina Marina Baldi consulente – Il video

«Sarebbe stata una cosa migliore se avesse destato sospetti all’epoca. Lo scontrino me lo hanno chiesto un anno dopo e di video non ce ne erano più. Ma l’ho preso io». Lo ha detto Andrea Sempio in un’intervista a Chi l’ha visto? che andrà in onda stasera. Dopo la sostituzione di Massimo Lovati con Liborio Cataliotti, arriva anche la nuova consulente di Andrea Sempio, che rimpiazza Luciano Garofano. Sarà la genetista Marina Baldi a prendere il posto lasciato vacante dal generale del Ris in congedo, che si era allontanato per divergenze proprio con l’ex legale Lovati. Tutto mentre gli inquirenti hanno reso noto di aver trovato un testimone in grado di smentire l’alibi di Sempio legato allo scontrino del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Open.online