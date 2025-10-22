Sempio | Lo scontrino l’ho preso io sono come un soldato in trincea mi aspetto di tutto E la difesa nomina Marina Baldi consulente – Il video
«Sarebbe stata una cosa migliore se avesse destato sospetti all’epoca. Lo scontrino me lo hanno chiesto un anno dopo e di video non ce ne erano più. Ma l’ho preso io». Lo ha detto Andrea Sempio in un’intervista a Chi l’ha visto? che andrà in onda stasera. Dopo la sostituzione di Massimo Lovati con Liborio Cataliotti, arriva anche la nuova consulente di Andrea Sempio, che rimpiazza Luciano Garofano. Sarà la genetista Marina Baldi a prendere il posto lasciato vacante dal generale del Ris in congedo, che si era allontanato per divergenze proprio con l’ex legale Lovati. Tutto mentre gli inquirenti hanno reso noto di aver trovato un testimone in grado di smentire l’alibi di Sempio legato allo scontrino del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
"Lo scontrino-alibi non appartiene a Sempio" ? mdst.it/3WeF6Qn - facebook.com Vai su Facebook
#ignotox “L’alibi di Sempio è carta straccia”: l’avvocato di Lovati smonta la prova dello scontrino - X Vai su X
Andrea Sempio e lo scontrino, a “Chi l'ha visto” tutta la verità: «L'ho preso io, era meglio se controllavano le telecamere» - in onda mercoledì 22 ottobre su Rai 3, ha assicurato che lo scontrino del parcheggio di Vigevano ... Secondo leggo.it
Garlasco, Sempio rompe il silenzio sullo scontrino: “L'ho preso io. Sarebbe stato meglio se…” - Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Lo riporta iltempo.it
Garlasco, Sempio a Chi l'ha Visto: «Ho preso io lo scontrino del parcheggio, me lo hanno chiesto dopo un anno» - Dopo la fuga di notizie in base alla quale sarebbe stato ascoltato un super- Secondo ilmessaggero.it