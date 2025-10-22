Sempio | Le ipotesi di festini scoperti da Chiara Poggi al Santuario tutte grosse suggestioni

"Mi sento come i soldati in trincea, aspetto che passi", ha detto il 37enne indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Garlasco, ipotesi corruzione per scagionare Sempio: l’ex pm Venditti ricorre al Riesame - L'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari perché avrebbe favorito ... ilgiorno.it scrive

Caso Garlasco, intercettazioni Sempio: a chi erano destinati i soldi? Le ipotesi in campo - Emergono intercettazioni risalenti al 2017 tra Giuseppe Sempio e la madre di Andrea Sempio, in cui si parla di soldi da ritirare e di come non lasciare traccia dei movimenti. Lo riporta la7.it