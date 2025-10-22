Sei milioni di euro per il carcere Inaugurato il braccio di levante
Inaugurato il ristrutturato braccio di levante della Casa di reclusione di Fossombrone. L’intervento ha portato alla realizzazione di 54 nuove celle per un totale di 55 posti, frutto di un investimento di 6 milioni di euro. Alla cerimonia hanno preso parte il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, l’onorevole Antonio Baldelli, la senatrice Elena Leonardi, il sindaco Massimo Berloni e il vescovo Andrea Andreozzi, insieme alla direttrice Daniela Minelli e ad autorità civili e militari. "Abbiamo appena inaugurato il braccio di levante della Casa di reclusione di Fossombrone dopo una profonda ristrutturazione che ha permesso la creazione di nuove celle – ha spiegato l’onorevole marchigiano di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
