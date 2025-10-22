Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 22 ottobre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Lacin, dopo aver visto le fotografie di Omer, gli chiede se abbia un fratello. Lui, turbato, risponde che lo aveva ma che dopo il funerale della madre ha scelto di andarsene. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 76 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Segreti di famiglia 2, replica puntata 22 ottobre in streaming | Video Mediaset