Seedorf avverte sul Real Madrid | Viene da tanti cambiamenti ma da queste parti non ci sono fasi di transizione Poi parla così di Xabi Alonso
Seedorf sul Real post-Ancelotti: l’ex centrocampista analizza i Blancos, sottolineando la pressione costante e la forza del gruppo. Una squadra in evoluzione, ma con un DNA vincente che non ammette pause. Alla vigilia della super sfida tra Real Madrid e Juventus, l’ex fuoriclasse Clarence Seedorf, oggi opinionista per Prime Video, ha analizzato il momento dei Blancos guidati da Xabi Alonso. Per l’olandese, il club madrileno sta vivendo una fase di cambiamento, ma la pressione e la qualità del gruppo restano le stesse di sempre. Seedorf: il punto sul Real Madrid. L’ex centrocampista, che ha vestito entrambe le maglie nella sua leggendaria carriera, ha sottolineato come il Real Madrid stia affrontando una transizione dopo l’era Ancelotti, pur evidenziando come a Madrid questo concetto sia quasi bandito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Real Madrid, per Xabi Alonso la Juve è "arrabbiata": "Conosco bene Yildiz dai tempi del Bayern Monaco" - Champions League, scatta il conto alla rovescia per la terza giornata della Fase Campionato: le parole del tecnico dei Blancos alla vigilia del match contro i bianconeri ... Segnala msn.com
Real Madrid contro la Juve in Champions senza un big: infortunio e tegola per Xabi Alonso - Dani Carvajal, infortunatosi al 40' dopo un contrasto con Nico Gonzalez e rimasto comunque in campo fino al 59', è stato sottoposto ... Scrive tuttosport.com