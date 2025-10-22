Seedorf avverte sul Real Madrid | Viene da tanti cambiamenti ma da queste parti non ci sono fasi di transizione Poi parla così di Xabi Alonso

Juventusnews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seedorf sul Real post-Ancelotti: l’ex centrocampista analizza i Blancos, sottolineando la pressione costante e la forza del gruppo. Una squadra in evoluzione, ma con un DNA vincente che non ammette pause. Alla vigilia della super sfida tra  Real Madrid  e  Juventus, l’ex fuoriclasse  Clarence Seedorf, oggi opinionista per  Prime Video, ha analizzato il momento dei Blancos guidati da  Xabi Alonso. Per l’olandese, il club madrileno sta vivendo una fase di cambiamento, ma la pressione e la qualità del gruppo restano le stesse di sempre. Seedorf: il punto sul Real Madrid. L’ex centrocampista, che ha vestito entrambe le maglie nella sua leggendaria carriera, ha sottolineato come il  Real Madrid  stia affrontando una transizione dopo l’era  Ancelotti, pur evidenziando come a  Madrid  questo concetto sia quasi bandito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

seedorf avverte sul real madrid viene da tanti cambiamenti ma da queste parti non ci sono fasi di transizione poi parla cos236 di xabi alonso

© Juventusnews24.com - Seedorf avverte sul Real Madrid: «Viene da tanti cambiamenti, ma da queste parti non ci sono fasi di transizione». Poi parla così di Xabi Alonso

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

seedorf avverte real madridReal Madrid, per Xabi Alonso la Juve è "arrabbiata": "Conosco bene Yildiz dai tempi del Bayern Monaco" - Champions League, scatta il conto alla rovescia per la terza giornata della Fase Campionato: le parole del tecnico dei Blancos alla vigilia del match contro i bianconeri ... Segnala msn.com

Real Madrid contro la Juve in Champions senza un big: infortunio e tegola per Xabi Alonso - Dani Carvajal, infortunatosi al 40' dopo un contrasto con Nico Gonzalez e rimasto comunque in campo fino al 59', è stato sottoposto ... Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Seedorf Avverte Real Madrid