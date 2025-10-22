Seedorf avverte sul Real Madrid | Viene da tanti cambiamenti ma da queste parti non ci sono fasi di transizione Poi parla così di Xabi Alonso

Seedorf sul Real post-Ancelotti: l’ex centrocampista analizza i Blancos, sottolineando la pressione costante e la forza del gruppo. Una squadra in evoluzione, ma con un DNA vincente che non ammette pause. Alla vigilia della super sfida tra Real Madrid e Juventus, l’ex fuoriclasse Clarence Seedorf, oggi opinionista per Prime Video, ha analizzato il momento dei Blancos guidati da Xabi Alonso. Per l’olandese, il club madrileno sta vivendo una fase di cambiamento, ma la pressione e la qualità del gruppo restano le stesse di sempre. Seedorf: il punto sul Real Madrid. L’ex centrocampista, che ha vestito entrambe le maglie nella sua leggendaria carriera, ha sottolineato come il Real Madrid stia affrontando una transizione dopo l’era Ancelotti, pur evidenziando come a Madrid questo concetto sia quasi bandito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

