Mentre non si placai e polemiche sulla mancata partecipazione di Jannik Sinner alla Coppa Davis con l'Italtennis e il dibattito su chi lo difende e chi invece lo attacca, l'altoatesino sta già programmando i primi appuntamenti del 2026 e, tra questi, spunta una sfida al collega Carlos Alcaraz a Seoul, gara che non è organizzata dall'Atp e dunque non fa parte del circuito ma è una singola (e ricca?) gara esibizione come il Six Kings Slam dell'Arabia Saudita ma che, in quel caso, ha visto la partecipazione di sei tennisti. La sfida in Corea. L'indizio, anzi l'appuntamento, lo hanno dato i diretti interessati sui propri account Instagram: prima Sinner e poi Alcaraz hanno pubblicato un post in cui hanno scritto in inglese " See you in Korea " senza fornire ulteriori dettagli se non mettere la propria firma, il proprio autografo con carattere bianco su fondo nero e il tag della Hyundai che sarà sponsor dell'evento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "See you in Korea": l’appuntamento di Sinner e Alcaraz. Di cosa si tratta