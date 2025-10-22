Sedici aziende bergamasche al Saie la fiera delle costruzioni di Bari
Saranno 16 le aziende bergamasche e 91 lombarde presenti a Saie – la Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti, in programma dal 23 al 25 ottobre 2025 alla Fiera del Levante di Bari. La fiera rappresenta l’appuntamento di riferimento per la filiera delle costruzioni, che al I trimestre 2025 contava oltre 752mila imprese attive, corrispondenti a circa il 15% delle imprese totali italiane (fonte: Movimprese). Saie Bari 2025 offrirà ai professionisti del settore una panoramica sui prodotti e sulle soluzioni dell’intera filiera e sui temi più attuali del costruire: innovazione, efficienza energetica, trasformazione digitale e sicurezza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
