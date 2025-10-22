Sedicenne di Treviso denuncia | fatta ubriacare e stuprata nel negozio di kebab Tre pakistani indagati

Fatta ubriacare e abusata sessualmente nel retrobottega di un negozio di kebab di Treviso: vittima una sedicenne italiana, residente in provincia. I fatti risalgono al primo aprile scorso, ma sono stati resi noti solo in queste ore dalla Tribuna di Treviso, che cita anche tre indagati: tutti pakistani. Il titolare del ristorante, un 27enne immigrato del Pakistan, è ora agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravati. Due sue connazionali rischiano la contestazione di favoreggiamento, in quanto non solo avrebbero assistito alla violenza, ma avrebbero anche tentato di sviare le indagini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sedicenne di Treviso denuncia: fatta ubriacare e stuprata nel negozio di kebab. Tre pakistani indagati

