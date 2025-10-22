Secondo il New York Times Amazon vuole sostituire 600mila dipendenti con i robot entro il 2033

Documenti interni dell’azienda fondata da Jeff Bezos, e guidata oggi dal CEO Andy Jassy, rivelerebbero una strategia incentrata su un’automazione sempre più profonda. Amazon punterebbe a sollevare gli esseri umani dal 75% delle operazioni previste dal processo di distribuzione. 🔗 Leggi su Repubblica.it

