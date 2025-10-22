Seano | le criticità idrogeologiche Furba e Gualcino i prossimi step

Le criticità idrogeologiche di Seano presentate alla Commissione parlamentare d’inchiesta sull’alluvione. Il sindaco Edoardo Prestanti ha consegnato alla Commissione un documento, in quanto non c’è stata l’audizione dei sindaci dei Comuni medicei nonostante l’alluvione del 2 novembre 2023 e i successivi allagamenti sul territorio, come quello del 14 marzo scorso. "Anche da quella drammatica esperienza – scrive Prestanti – Carmignano ha tratto le linee guida, introdotte all’inizio del 2024 nel Piano urbanistico comunale con la gestione, durante eventi estremi, delle acque piovane e l’obiettivo di impedire il loro scaricamento nei corsi d’acqua; oltre all’adeguamento e regimazione dei corsi d’acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Seano: le criticità idrogeologiche. Furba e Gualcino, i prossimi step

