Se non mi trovi cercami in un fantastico altrove

Questo è un articolo del nuovo numero de Linkiesta Etc dedicato al tema del gioco, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. «Ciao Sam come stai? Vivi a Verbania ora? Ti ho sognato, sto tornando su a casa per l’estate, rimarrò un po’». Samuele e Silvia si conoscono da quando erano bambini e vivevano nello stesso condominio in provincia di Verbania, in Piemonte. Silvia in un appartamento della scala A, Samuele in un appartamento della scala B. Crescendo, le loro strade prendono direzioni diverse: lei si trasferisce a Roma per lavorare e studiare cinema, lui rimane nella piccola cittadina piemontese. 🔗 Leggi su Linkiesta.it