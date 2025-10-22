Se ne vanno perché al sud si vive meglio | vi raccontiamo l' esodo di chi abbandona il Friuli Venezia Giulia
Il lettore non rimarrà certo stupito nel leggere degli oltre cinquemila corregionali che nel 2023 hanno scelto di andare a vivere e lavorare in un'altra regione, ma lo potrebbe essere nel scorrere la lista delle destinazioni preferite. Dove si va, cosa si cerca, perché si migra e per quale motivo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
