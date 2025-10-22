Se n’è andato re Eligio Palazzetti Morto pochi giorni dopo la sua Iaia ’Costruì’ la svolta della città

Era su un letto dell’ ospedale Santa Croce di Fano quando il figlio Marco andò a comunicargli che la figlia Iaia era morta. Ed Eligio Palazzetti rispose: "Caro Marco si nasce e si muore". Poi una pausa: "E’ morta la Iaia allora è tempo che muoia anch’io". Due settimane è restato in vita Eligio Palazzetti perché ieri notte, dopo due giorni di incoscienza, s’è spento a Galantara. Non aveva potuto partecipare al funerale della figlia in Duomo. Quella figlia che ha incrociato all’ospedale, lui diretto verso Fano e lei che imboccava la sala di rianimazione. Quella figlia che l’aveva in casa e che lo curava tutti i giorni, lo vestiva e lo accudiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

