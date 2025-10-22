se fai questi errori di skincare poi non ti lamentare

La skincare è una scienza, su questo non si discute. Fare skincare è molto più che spalmarsi sieri e cremine sul viso a caso: è importante conoscere ingredienti e texture per sapere come abbinarli e in soprattutto in quale ordine applicarli. Chi sottovaluta questo aspetto sarà sicuramente più incline a fare errori di skincare che potrebbero essere fatali. Una cosa è sbagliare l’ordine delle texture, un’altra è abbinare male gli ingredienti all’interno di una routine. Nel primo caso il prodotto non verrà assorbito e quindi se ne vanificherà l’efficacia, ma mischiando ingredienti attivi si rischia di compromettere la salute della pelle. 🔗 Leggi su Amica.it

