Se avevo i piccioli mi aprivo una fabbrica | la Rai ricorda Camilleri al Prix Italia
"Com'è possibile che in una provincia povera della Sicilia come Agrigento siano nati tre fenomeni della letteratura italiana come Pirandello, Sciascia e Camilleri? Perché scrivere non costa niente. Se avevo i 'piccioli' mi aprivo una fabbrica". In questa battuta, diventata ormai celebre, si.
