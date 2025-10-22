Se avevo i piccioli mi aprivo una fabbrica | la Rai ricorda Camilleri al Prix Italia

“Com’è possibile che in una provincia povera della Sicilia come Agrigento siano nati tre fenomeni della letteratura italiana come Pirandello, Sciascia e Camilleri? Perché scrivere non costa niente. Se avevo i ‘piccioli’ mi aprivo una fabbrica”. In questa battuta, diventata ormai celebre, si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it