Scuole chiuse mercoledì 23 ottobre per allerta meteo | ecco dove

Un silenzio insolito avvolge le città, mentre il cielo si tinge di un grigio profondo e le prime gocce di pioggia sembrano anticipare qualcosa di più grande. Chi si affaccia alla finestra percepisce nell'aria quella tensione tipica dei momenti che precedono una svolta, e il pensiero corre subito a chi, domani, avrebbe dovuto affrontare una giornata qualunque. Non è una notte come le altre: telefoni che squillano nelle Prefetture, gruppi WhatsApp delle famiglie che si accendono di messaggi e una domanda che rimbalza ovunque — ci sarà davvero scuola domani? La risposta, questa volta, porta con sé una decisione pesante, ma necessaria: la sicurezza viene prima di tutto e le autorità non hanno avuto dubbi nel mettere la tutela dei più giovani al primo posto.