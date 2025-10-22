Scuole chiuse mercoledì 23 ottobre per allerta meteo | ecco dove

Caffeinamagazine.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un silenzio insolito avvolge le città, mentre il cielo si tinge di un grigio profondo e le prime gocce di pioggia sembrano anticipare qualcosa di più grande. Chi si affaccia alla finestra percepisce nell’aria quella tensione tipica dei momenti che precedono una svolta, e il pensiero corre subito a chi, domani, avrebbe dovuto affrontare una giornata qualunque. Non è una notte come le altre: telefoni che squillano nelle Prefetture, gruppi WhatsApp delle famiglie che si accendono di messaggi e una domanda che rimbalza ovunque — ci sarà davvero scuola domani? La risposta, questa volta, porta con sé una decisione pesante, ma necessaria: la sicurezza viene prima di tutto e le autorità non hanno avuto dubbi nel mettere la tutela dei più giovani al primo posto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

scuole chiuse mercoled236 23Maltempo, scuole chiuse in Liguria per allerta arancione domani giovedì 23 ottobre: i comuni interessati - Stop alle lezioni in alcuni comuni della Liguria per allerta meteo arancione della Protezione civile, tra ... fanpage.it scrive

scuole chiuse mercoled236 23Scuole chiuse in Toscana giovedì 23 ottobre per l’allerta arancione: ecco dove - Nuova sospensione delle lezioni in diversi comuni a causa di un nuovo avviso per precipitazioni anche forti. Da lanazione.it

scuole chiuse mercoled236 23Allerta meteo Liguria arancione, domani 23 ottobre 2025/ Scuole chiuse a Genova e La Spezia - Allerta meteo Liguria arancione: la giornata di domani, 23 ottobre 2025, potrebbe essere particolarmente difficoltosi per i liguri ... Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Scuole Chiuse Mercoled236 23