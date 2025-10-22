Scuole chiuse mercoledì 23 ottobre per allerta meteo | ecco dove
Un silenzio insolito avvolge le città, mentre il cielo si tinge di un grigio profondo e le prime gocce di pioggia sembrano anticipare qualcosa di più grande. Chi si affaccia alla finestra percepisce nell’aria quella tensione tipica dei momenti che precedono una svolta, e il pensiero corre subito a chi, domani, avrebbe dovuto affrontare una giornata qualunque. Non è una notte come le altre: telefoni che squillano nelle Prefetture, gruppi WhatsApp delle famiglie che si accendono di messaggi e una domanda che rimbalza ovunque — ci sarà davvero scuola domani? La risposta, questa volta, porta con sé una decisione pesante, ma necessaria: la sicurezza viene prima di tutto e le autorità non hanno avuto dubbi nel mettere la tutela dei più giovani al primo posto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
Allerta meteo con scuole chiuse in Toscana. Da giovedì perturbazione con rischio idrogeologico al Nord e accumuli record Vai su Facebook
Allerta meteo arancione per maltempo, scuole chiuse in Maremma: ecco dove - - X Vai su X
Maltempo, scuole chiuse in Liguria per allerta arancione domani giovedì 23 ottobre: i comuni interessati - Stop alle lezioni in alcuni comuni della Liguria per allerta meteo arancione della Protezione civile, tra ... fanpage.it scrive
Scuole chiuse in Toscana giovedì 23 ottobre per l’allerta arancione: ecco dove - Nuova sospensione delle lezioni in diversi comuni a causa di un nuovo avviso per precipitazioni anche forti. Da lanazione.it
Allerta meteo Liguria arancione, domani 23 ottobre 2025/ Scuole chiuse a Genova e La Spezia - Allerta meteo Liguria arancione: la giornata di domani, 23 ottobre 2025, potrebbe essere particolarmente difficoltosi per i liguri ... Da ilsussidiario.net