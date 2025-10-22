Scuole chiuse in Toscana giovedì 23 ottobre per l’allerta arancione | ecco dove
Firenze, 22 ottobre 2025 – Scatta una nuova chiusura delle scuole in Toscana a causa della nuova allerta arancione che è stata diramata in Toscana. La zona dell’allerta arancione riguarda la parte nord della regione, sia la costa che l’interno. Sono coinvolte le province di Massa Carrara, Lucca e Pisa principalmente. Aggiornamenti sul maltempo in Toscana, la diretta La sospensione delle lezioni riguarda ovunque le scuole di ogni ordine e grado, dagli asili alle superiori. I Comuni in questo modo puntano a ridurre gli spostamenti e a esporre meno persone possibili ai rischi del maltempo. Ecco in dettaglio, provincia per provincia, dove le scuole rimarranno chiuse. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Allerta meteo con scuole chiuse in Toscana. Da giovedì perturbazione con rischio idrogeologico al Nord e accumuli record Vai su Facebook
Allerta meteo arancione per maltempo, scuole chiuse in Maremma: ecco dove - - X Vai su X
Scuole chiuse in Toscana giovedì 23 ottobre per l’allerta arancione: ecco dove - Nuova sospensione delle lezioni in diversi comuni a causa di un nuovo avviso per precipitazioni anche forti. Secondo lanazione.it
Scuole chiuse in Toscana per allerta meteo arancione: ecco dove, l’elenco dei Comuni - Dopo le abbondanti precipitazioni in particolare tra Massa e Carrara prosegue la fase di maltempo. Si legge su lanazione.it
Maltempo, scuole chiuse in Toscana, allerta meteo arancione e gialla: le regioni interessate - Stop alle lezioni in alcuni comuni della Toscana per allerta meteo arancione della Protezione civile: ecco ... fanpage.it scrive