Scuole chiuse giovedì con l' allerta meteo arancione | ecco dove

Genovatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, giovedì 23 ottobre, è giorno di allerta meteo che sarà prima gialla e poi arancione sul territorio di Genova e provincia. Come sempre, sono attese le decisioni sulle eventuali chiusure delle scuole.I comuni in cui chiudono le scuole (e quelli in cui restano aperte)Attendendo la decisione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

