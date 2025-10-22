Scuole chiuse giovedì con l' allerta meteo arancione | ecco dove
Domani, giovedì 23 ottobre, è giorno di allerta meteo che sarà prima gialla e poi arancione sul territorio di Genova e provincia. Come sempre, sono attese le decisioni sulle eventuali chiusure delle scuole.I comuni in cui chiudono le scuole (e quelli in cui restano aperte)Attendendo la decisione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
