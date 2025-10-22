Scuole chiuse allerta meteo giovedì 23 ottobre stop alle lezioni in diversi comuni in Toscana e Liguria

Un fronte perturbato, veloce e intenso, interesserà domani la Liguria, portando temporali organizzati, colpi di vento e mareggiata prolungata. Non si escludono grandinate e trombe marine. Permane il maltempo anche sul nord-ovest della Toscana. Per la giornata di domani, giovedì 23, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido dalle ore 10 alle 20 sulla Toscana nord-occidentale: la Lunigiana, la Versilia, la valle del Serchio, la Garfagnana e il Valdarno inferiore le zone interessate. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it