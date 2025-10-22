Scuole chiuse allerta meteo giovedì 23 ottobre stop alle lezioni in diversi comuni in Toscana e Liguria
Un fronte perturbato, veloce e intenso, interesserà domani la Liguria, portando temporali organizzati, colpi di vento e mareggiata prolungata. Non si escludono grandinate e trombe marine. Permane il maltempo anche sul nord-ovest della Toscana. Per la giornata di domani, giovedì 23, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido dalle ore 10 alle 20 sulla Toscana nord-occidentale: la Lunigiana, la Versilia, la valle del Serchio, la Garfagnana e il Valdarno inferiore le zone interessate. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondisci con queste news
Scuole chiuse domani, Giovedì 23 Ottobre, per maltempo - facebook.com Vai su Facebook
Allerta meteo arancione per maltempo, scuole chiuse in Maremma: ecco dove - - X Vai su X
Maltempo, scuole chiuse in Liguria per allerta arancione domani giovedì 23 ottobre: i comuni interessati - Stop alle lezioni in alcuni comuni della Liguria per allerta meteo arancione della Protezione civile, tra ... Da fanpage.it
Maltempo, scuole aperte giovedì a Genova chiuse a Savona e Spezia - Scuole superiori chiuse domani nella provincia della Spezia a seguito dell'allerta meteo arancione per temporali emanata dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal) dalle 10 ... Lo riporta rainews.it
Meteo, allerta arancione in Liguria: scuole chiuse giovedì. Ecco dove - Un fronte perturbato, anche piuttosto intenso, interesserà nella giornata di domani, 23 ottobre, anche la Liguria. Lo riporta tg24.sky.it