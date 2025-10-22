Scuole chiuse a Massa e Carrara Ancora allerta arancione paura anche per le mareggiate

Massa, 22 ottobre 2025 – Sia Massa che Carrara chiudono le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di giovedì 23 ottobre. Non c’è stata scelta: le condizioni meteo potrebbero ulteriormente peggiorare, dopo i problemi che già si erano presentati nella prima mattina di martedì, quando sia a Massa che Carrara si erano verificati allagamenti, con anche lo straripamento di alcuni fossi. Adesso si torna ad aver paura, per l’allerta arancione che andrà avanti per quasi tutta la giornata per rischio idrogeologico. Potrebbero dunque tornare a ingrossarsi i fiumi minori. Ma la preoccupazione arriva anche dal mare: anche qui allerta arancione per vento e mareggiate, visto il fortissimo vento di libeccio che si prevede spirerà sulla costa portando onde e possibili danni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scuole chiuse a Massa e Carrara. Ancora allerta arancione, paura anche per le mareggiate

