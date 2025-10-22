Scuole chiuse a Imola ma l’sms è una bufala Il sindaco | Denunciamo

Imola (Bologna), 22 ottobre 2025 – Un falso messaggio, circolato nelle ultime ore su WhatsApp, ha creato confusione tra molte famiglie imolesi. L’sms annunciava la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nella giornata di giovedì 23 ottobre, includendo anche un link apparentemente riconducibile al sito del Comune e al servizio di Protezione civile. In realtà, si trattava di una notizia completamente falsa. A chiarire la situazione è intervenuto direttamente il sindaco di Imola, Marco Panieri, che sui social ha condannato l’accaduto con toni netti: “Con le emergenze non si scherza – ha scritto –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Scuole chiuse a Imola”, ma l’sms è una bufala. Il sindaco: “Denunciamo”

