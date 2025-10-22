Scuole chiuse 23 ottobre | allerta meteo Toscana e Liguria Elenco Comuni

Scuolalink.it | 22 ott 2025

Un'intensa perturbazione colpisce il nord-ovest italiano. Per giovedì 23 ottobre, la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo arancione. Questa situazione ha portato alla chiusura delle scuole in diverse province della Toscana e della Liguria. L'obiettivo è limitare i rischi per la popolazione. I sindaci hanno firmato le ordinanze per sospendere le lezioni di ogni ordine e grado.Allerta arancione in Toscana: le province coinvolteLa Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha innalzato il livello di criticità, emettendo un'allerta meteo arancione per la giornata di giovedì 23 ottobre. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

