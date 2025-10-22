Scuole chiuse 23 ottobre | allerta meteo Toscana e Liguria Elenco Comuni
Un'intensa perturbazione colpisce il nord-ovest italiano. Per giovedì 23 ottobre, la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo arancione. Questa situazione ha portato alla chiusura delle scuole in diverse province della Toscana e della Liguria. L'obiettivo è limitare i rischi per la popolazione. I sindaci hanno firmato le ordinanze per sospendere le lezioni di ogni ordine e grado.Allerta arancione in Toscana: le province coinvolteLa Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha innalzato il livello di criticità, emettendo un'allerta meteo arancione per la giornata di giovedì 23 ottobre. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Scopri altri approfondimenti
Scuole chiuse domani, Giovedì 23 Ottobre, per maltempo - facebook.com Vai su Facebook
Scuole chiuse in Toscana giovedì 23 ottobre per l’allerta arancione: ecco dove http://dlvr.it/TNqCdN ? #Toscana - X Vai su X
Maltempo, scuole chiuse in Liguria per allerta arancione domani giovedì 23 ottobre: i comuni interessati - Stop alle lezioni in alcuni comuni della Liguria per allerta meteo arancione della Protezione civile, tra ... Lo riporta fanpage.it
Scuole chiuse in Toscana giovedì 23 ottobre per l’allerta arancione: ecco dove - Nuova sospensione delle lezioni in diversi comuni a causa di un nuovo avviso per precipitazioni anche forti. Riporta lanazione.it
Maltempo in Toscana: Scuole Chiuse 23 Ottobre 2025 per Allerta Arancione. L’Elenco Aggiornato - Maltempo in Toscana: ecco l'elenco aggiornato dei Comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole giovedì 23 ottobre 2025 a causa dell'allerta meteo arancione per forti temporali e rischio idrogeol ... Lo riporta retemeteoamatori.it