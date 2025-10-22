Scuola Sant' Anna e Fiorentina insieme per il corso di formazione in Sport Management
Pisa, 22 ottobre 2025 - Dopo il grande successo della prima edizione, si svolgerà quest’anno per la seconda volta il Corso di alta formazione in Sport Management, Sostenibilità & Sanità promosso dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa in collaborazione con la Fiorentina, un’opportunità formativa di eccellenza per chi tutti coloro che volessero avviarsi ad una carriera nel mondo del management sportivo, con particolare riferimento al calcio. Le iscrizioni alla seconda edizione, a cui saranno ammessi 50 partecipanti (25 al percorso sport management e sostenibilità e 25 al percorso sport management e sanità), si sono aperte lo scorso 15 ottobre, per chiudersi il 19 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it
