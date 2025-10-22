Scuola in regione 11% studenti con disturbi specifici dell’apprendimento

L’obiettivo è quello di istituire un Tavolo di lavoro regionale che dovrà elaborare nuove Linee guida. Il percorso è iniziato lo scorso 8 luglio con una risoluzione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. Il tema è l’inclusione scolastica degli alunni con Disturbi specifici. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

#scuola, TAR accoglie ricorso della Regione Campania sul #DimensionamentoScolastico

#Scuola: Libri Gratis è una misura per sostenere l'accesso dei giovani all'istruzione secondaria di primo e secondo grado attraverso un contributo all'acquisto della dotazione libraria necessaria per l'anno scolastico 2025-2026. Domande fino al 3 ottobre

Contributo regionale buono scuola per studenti con disabilità (e non): come richiederlo - La Regione Veneto ha pubblicato il bando per accedere ai contributi dedicati alle famiglie numerose o con studenti disabili, per coprire le spese di scuola e istruzione Per sostenere le famiglie con ...

Ultimo giorno di scuola 2025, il calendario regione per regione e quando riaprono a settembre - Milioni di studenti italiani in festa per la fine della scuola: le ultime campanelle stanno per suonare in questi giorni, soprattutto per gli istituti indicati come seggio elettorale per il Referendum ...

Dote scuola per i materiali scolastici a 130.608 studenti - 308 gli studenti di medie e superiori ammessi al contributo Dote Scuola per la componente del materiale didattico.