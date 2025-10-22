Scuola e sport | un binomio vincente Basta impegnarsi

Lo scopo è quello di portare esempi positivi tra i giovani: ragazzi e ragazze che sappiano coniugare un ottio rendimento scolastico con altrettanti risultati sportivi. Torna per il secondo anno il “ Premio StudenteAtleta “ del Panathlon Club Perugia sull’onda di analoghe iniziative che da decenni vengono organizzate in altri Panathlon italiani. L’iniziativa, presentata sotto forma di bando affinché tutti possano partecipare, gode del fondamentale supporto della Fondazione Perugia e del patrocinio del Comune di Perugia, della Provincia di Perugia, di Coni Umbria, CIP Umbria, Anci Umbria e dell’ Associazione Nel Nome del Rispetto e di Libertas Margot. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scuola e sport: un binomio vincente. Basta impegnarsi

