Scuola 3 anni di Governo Meloni | 413 euro ai docenti e tante riforme
Il bilancio dei primi tre anni di Governo Meloni per la scuola italiana delinea un quadro di profonde riforme e aumenti stipendiali per docenti. La previsione economica parla di 413 euro mensili in più entro il 2027, somma di rinnovi contrattuali (2019-2021, 2022-2024, 2025-2027). Parallelamente, il Ministero ha attuato un piano in dieci punti che tocca PNRR, didattica e nuove figure professionali.Nuove figure didattiche e regole per gli studentiL'esecutivo ha introdotto cambiamenti significativi nella didattica quotidiana e nella vita scolastica. Una delle novità più discusse, finanziata tramite il PNRR, è l'istituzione delle figure del docente tutor e dell'orientatore. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Tre anni di Governo Meloni, Valditara ministro dell’Istruzione e del “Merito” dal 22 ottobre 2022: le misure per la scuola - Questa data rappresenta un passaggio importante: da quel giorno il Ministero dell’Istruzione è diventato “Ministero dell’ ... Segnala tecnicadellascuola.it
Governo Meloni, tre anni di mandato: i provvedimenti per l’istruzione (scarica PDF ufficiale). Valditara: “Orgoglioso di farne parte” - Il 22 ottobre 2025, il Governo Meloni ha raggiunto i tre anni dalla data del giuramento, risultando il terzo Esecutivo più longevo della Repubblica italiana e il primo guidato da una donna. Da orizzontescuola.it
Il ritorno a scuola è costato in media 812,50 euro a studente: il 3,6% in più rispetto allo scorso anno - Dopo gli allarmi lanciati dalle associazioni dei consumatori nel corso dell'estate, arriva la conferma: anche quest'anno il ritorno a scuola è stato un salasso. Secondo ilsole24ore.com