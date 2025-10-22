Scuola 3 anni di Governo Meloni | 413 euro ai docenti e tante riforme

Scuolalink.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bilancio dei primi tre anni di Governo Meloni per la scuola italiana delinea un quadro di profonde riforme e aumenti stipendiali per docenti. La previsione economica parla di 413 euro mensili in più entro il 2027, somma di rinnovi contrattuali (2019-2021, 2022-2024, 2025-2027). Parallelamente, il Ministero ha attuato un piano in dieci punti che tocca PNRR, didattica e nuove figure professionali.Nuove figure didattiche e regole per gli studentiL'esecutivo ha introdotto cambiamenti significativi nella didattica quotidiana e nella vita scolastica. Una delle novità più discusse, finanziata tramite il PNRR, è l'istituzione delle figure del docente tutor e dell'orientatore. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

