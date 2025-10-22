Scudo verde gli Ingegneri | Serve portare avanti altre misure per migliorare mobilità

Firenze, 22 ottobre 2025 - “E' positivo che il Comune controlli l'efficacia dello scudo verde regolarmente. Auspichiamo, però, che lo Scudo Verde diventi un elemento di monitoraggio permanente delle variazioni del numero di accessi in città e del parco macchine, parte di una politica di mobilità realmente sistemica e inclusiva che riesce a collegare le misure alla lore effettiva efficacia. A dirlo è Claudia Nati, presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze, commentando il bilancio fatto da Comune dopo l'avvio delle sanzioni per chi non rispetta le nuove regole "I dati mostrano che il sistema oggi è funzionale a regolare gli accessi a bus turistici e mezzi privati vecchi ed inquinanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

